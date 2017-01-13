Посол ЄС Мінґареллі: «безвіз» буде, українці на нього заслуговують

У представництві ЄС в Україні не можуть назвати конкретну дату погодження «безвізу» для України, але сподіваються, що це станеться уподовж наступних кількох місяців. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова представництва, посол Юґ Мінґареллі.

«Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС», – сказав він.

За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для Грузії, ухвалене у ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз «рухається у правильному напрямку у питанні спрощення візового режиму для Грузії й України».

Як зазначив Мінґареллі, рішення щодо Грузії ухвалене дещо раніше тому, що між Грузією і ЄС раніше розпочався процес обговорення і запровадження «безвізу».

«У цьому немає якогось політичного підґрунтя, запевняю вас. По суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз», – додав він.

У грудні минулого року Євросоюз погодив оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав поступ у запровадженні безвізу для України та Грузії.

Як пояснив Юґ Мінґареллі, Україна тепер має дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться «тріалог» – консультації між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією, – щоб остаточно погодити візову лібералізацію для України.

Інтерв’ю повністю читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у суботу, 14 січня