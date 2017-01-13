Речник Трампа: з послом Росії обговорювали організацію розмови з Путіним після інавгурації

Речник обраного президента США Шон Спайсер підтвердив повідомлення про розмову одного з чільних радників Дональда Трампа з послом Росії у США, але заявив, що тема розмови стосувалася організації телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним після інавгурації нового керівника США, а не дипломатичних санкцій Вашингтона.

За його словами, розмова радника обраного президента з національної безпеки Майкла Флінна і посла Росії Сергія Кисляка відбулася не 29 грудня, а 28-го – за день до запровадження Вашингтоном широких дипломатичних санкцій проти Москви через її кібервтручання у президентські вибори у США.

Раніше у п’ятницю агентство «Асошієйтед прес», посилаючись на неназваного чільного посадовця США, повідомило, що Флінн і Кисляк розмовляли 29 грудня – в день оголошення санкцій.

Попереднього дня, в четвер, про цю розмову Флінна і Кисляка писало й видання Washington Post, але, за його даними, ця розмова відбулася ще напередодні 29 грудня.

Як написало видання з посиланням на неназваного посадовця з команди Трампа, Флінн уже й раніше телефонував Кислякові – зокрема, щоб висловити співчуття з приводу вбивства посла Росії в Туреччині чи катастрофи російського літака з військовим хором.

29 грудня президент США Барак Обама оголосив про негайне видворення 35 російських дипломатів і закриття кількох маєтків російських диппредставництв у США у відповідь на кібервтручання Росії у президентські вибори у США, що, за даними американської розвідки, було здійснене за наказом найвищого керівництва Росії.