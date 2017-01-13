Штаб: на Донбасі поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики порушували режим тиші на всіх напрямках.

За даними штабу, на маріупольському напрямку сепаратисти з мінометів обстрілювали Широкине і Водяне, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине.

На донецькому напрямку, за даними військових, бойовики по Луганському, Північному, Зайцеві та Авдіївці – з гранатометів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах, зокрема з артилерії і мінометів, околиць Донецька, Ясинуватої і Горлівки. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в тому, що вони в ніч на 13 січня обстріляли з великокаліберної зброї Дебальцеве і Первомайськ.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.