США дещо послабили санкції щодо Судану

Президент США Барак Обама підписав указ про часткове послаблення санкцій проти Судану, хоча, наголосили в Білому домі, інша частина обмежень діє далі.

Як заявив Обама, цей крок відображає поступ, якого домігся уряд Судану за попередні півроку, зокрема, у зменшення числа наступальних воєнних дій і у співпраці зі США в боротьбі проти тероризму.

Але досить широкі економічні й фінансові санкції США щодо Судану діють далі внаслідок визначення цієї країни як держави-спонсора тероризму.

Правозахисники назвали послаблення санкцій щодо Судану незрозумілим. За словами правозахисної організації Human Rights Watch зі США, уряд Судану продовжує коїти воєнні злочини.