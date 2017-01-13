Угорщина прийняла на лікування нову групу поранених українських військових

Угорщина прийняла на лікування та медичну реабілітацію першу в цьому році групу українських військовослужбовців, поранених на сході України. Їх у Медичному центрі Збройних сил Угорщини відвідала посол України Любов Непоп, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Торік угорська сторона надала таку можливість чотирнадцяти особам. Цього року угорці збільшили квоту поранених українських військових до двадцяти – вони пройдуть відповідний курс лікування і реабілітації в медично-курортних закладах Угорщини.

Кошти для цих потреб, а також на літнє оздоровлення дітей переселенців із Донбасу, виділені урядом Угорщини по лінії Міністерства людських ресурсів й анонсуються як гуманітарна допомога потерпілим у перебігу російської агресії в Україні.

Третій рік поспіль у цьому гуманітарному проекті бере активну участь Українське національне самоврядування Угорщини (ДОСУУ) на чолі з його головою Юрою Кравченком у співпраці з Почесним консульством Угорщини в Івано-Франківську (керівник Василь Вишиванюк).

Із 2016 року до цієї справи також долучилися деякі угорські підприємці.