У Міноборони повідомили про нові навчання ППО на Херсонщині

Міністерство оборони України повідомило, що на Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичного угруповання «Південь» разом із підрозділами бойового забезпечення провели тактико-спеціальні заняття.

«Під час занять військовослужбовці відпрацювали питання управління і взаємодії різнорідних підрозділів: аерозольне маскування при зміні стартових позицій, приховане висування в райони розгортання підрозділів ППО, а також сумісний рух колони на велику відстань. Особливістю цих навчань було виконання поставлених завдань підрозділами ППО як удень, так і вночі. Тактико-спеціальні заняття проводились у напруженому режимі з інтенсивним застосуванням імітаційних повітряних цілей», – мовиться в повідомленні.

Коли саме відбулися навчання, в повідомленні не уточнено; на фотографіях із навчань, оприлюднених на сайті Міноборони, виставлена дата 10 січня.

Попередні схожі навчання протиповітряної оборони з випробуваннями нових ракетних озброєнь на півдні материкової частини України, в Херсонській області неподалік окупованого Криму, на початку грудня викликали гостру реакцію Росії. Для тих навчань із бойовими стрільбами ракет над морською акваторією Україна закривала повітряний простір над Чорним морем, в тому числі спершу й безпосередньо впритул до суші окупованого Криму. Після погроз Росії, яка ще напередодні тих навчань заявила про «порушення її повітряного простору», збивати українські ракети і здійснити удар по пускових установках Україна ще до початку випробувань змінила тоді координати закритої зони, віддаливши її східний край від берегів Криму так, щоб ця зона не зачіпала морський простір біля берегів Криму, який Росія вважає «своїми територіальними водами».

Із того приводу Росія заявляла про нібито загрози повітряному просторові над окупованим Кримом, який вона вважає «своїм», і навіть зверталася до Міжнародної організації цивільної авіації з проханням дати міжнародно-правову оцінку тим діям України. Раніше у п’ятницю міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що його відомство не влаштувала офіційна позиція ІКАО, що надійшла у відповідь на того листа. Який саме був зміст відповіді, міністр не став уточнювати.

За чинними міжнародними нормами, які підтримує й Міжнародна організація цивільної авіації, Україна має виключне право на організацію повітряного руху і управління ним над усім Кримом, що є українською територією, і довколишніми водами; Росія, яка вважає, що окупований Крим «належить їй», не визнає цього права.