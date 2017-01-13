У Білому домі США не стали коментувати законність розмови радника Трампа з послом Росії

У США в Білому домі не стали коментувати обставини навколо повідомлення про розмову одного з чільних радників обраного президента Дональда Трампа, який іще не обійняв офіційної посади, з послом Росії у США, що може виявитися порушенням давнього закону.

Як сказав речник чинного президента США Джош Ернест, він не може сказати, чи в нинішній адміністрації знали про розмову радника обраного президента з національної безпеки Майкла Флінна і посла Росії Сергія Кисляка і чи могли б бути проти неї заперечення. «Залежно від того, про що вони говорили», – додав речник.

У США при цьому згадують про закон, ухвалений 218 років тому, так званий «акт Лоґана», за яким приватним громадянам заборонено вести переговори з іноземними урядами країн, що перебувають у стані суперечок зі США, без дозволу влади США. Всі представники команди Трампа ще не мають офіційних урядових посад і є відтак приватними громадянами; і Трамп, і чинна адміністрація однаково визнають протистояння Вашингтона і Москви.

Раніше у п’ятницю речник обраного президента США Шон Спайсер підтвердив повідомлення про розмову Майкла Флінна і Сергія Кисляка 28 грудня і заявив, що тема розмови стосувалася організації телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним після інавгурації нового керівника США 20 січня.

Попереднього дня, в четвер, про цю розмову Флінна і Кисляка писало видання Washington Post із посиланням на неназваного посадовця з команди Трампа. За даними видання, Флінн уже й раніше телефонував Кислякові – зокрема, щоб висловити співчуття з приводу вбивства посла Росії в Туреччині чи катастрофи російського літака з військовим хором.