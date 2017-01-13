У Міноборони повідомили про збори оперативного резерву 1-ї черги

Міністерство оборони України повідомило, що, відповідно до плану бойової підготовки, починаючи з 17 січня розпочнуться збори з особовим складом оперативного резерву 1-ї черги.

Збори відбудуться на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України, на них планується залучити понад тисячу військовослужбовців-резервістів, а тривалість зборів складатиме 30 діб, мовиться в повідомленні.

Особливістю навчальних зборів резервістів цього року буде те, що частина резервістів найбільш високотехнологічних спеціальностей, які потребують додаткової підготовки, буде направлено до навчальних центрів і на курси підготовки Збройних сил України, повідомили в міністерстві.

У повідомленні зроблено особливий наголос на соціальних гарантіях для резервістів: за всіма резервістами, які призиваються на навчальні збори, включно з часом проїзду до місця їхнього проведення і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, також кожному резервістові гарантоване державне страхування і безкоштовне медичне забезпечення. Таким чином, загальна сума, яку отримає резервіст протягом 2017 року за 30 діб підготовки, складатиме понад 8 000 гривень, що майже вдвічі більше в порівнянні з 2016 роком, поінформували в Міноборони.