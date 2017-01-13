У Дніпрі на вокзалі влаштували «Волонтерську Маланку» для бійців АТО

У Дніпрі в куточку для відпочинку бійців АТО, що на залізничному вокзалі, влаштували на Щедрий вечір «Волонтерську Маланку».

Волонтери та учасники АТО разом заспівали щедрівки, українські народні й естрадні пісні, виконали гімн України, а також організували маленьке костюмоване дійство з участю дітей.

Окрім того, учасники акції долучились до всеукраїнської мистецької акції на відзначення 100-річчя першого виконання української пісні «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, виконавши всесвітньо відому щедрівку під акомпанемент фортепіано.

За дійством спостерігали десятки пасажирів вокзалу, бійці АТО, діти. Опісля волонтери роздали учасникам флешмобу та військовим солодощі.

«Все почалося з Різдвяного балу для бійців АТО та волонтерів. Близько 200 учасників проекту із задоволенням вчили віденський вальс, полонез, кружляли у танці. Після балу вирішили не зупинятися. Назвали себе «Танцювальна сотня» та проводять різноманітні новорічні акції. У Щедрий вечір вирішили заспівати щедрівки всім гостям міста та бійцям АТО», – розповіла координатор центру допомоги бійцям АТО при ОДА Наталія Шуліка.

За словами волонтерів, символічно, що творча акція відбулась на вокзалі, в кімнаті відпочинку бійців АТО: військові, що приїхали до Дніпра, одразу відчули, що тут їм раді.

«Хочеться нарешті відійти від радянських новорічних традицій, застілля перед телевізором. Ми маємо відроджувати українські традиції», – сказала волонтерка Тетяна Запаря.

За її словами, далі в планах – передати співочу естафету до Луганської та Донецької областей.

У куточку відпочинку для бійців АТО в очікуванні потягів цього вечора відпочивають бійці-учасники АТО. Тут же волонтери, завершивши святковий спів, взялись за поточну роботу – виготовлення маскувальних сіток та маскхалатів-«кікімор».