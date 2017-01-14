США: комітет Сенату оголосив про розслідування втручань Росії у вибори

Комітет у справах розвідки Сенату Конгресу США вирішив розслідувати й можливі контакти між Росією і американськими політиками в рамках ширшого розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Як заявили у п’ятницю ввечері голова цього комітету, республіканець Річард Берр і чільний представник демократів у ньому Марк Ворнер, двопартійне розслідування розгляне всі дані розвідувальних служб США про це.

Берр і Ворнер додали, що в перебігу розслідування будуть допитувати чільних посадовців адміністрацій і чинного президента Барака Обами, який завершує свій термін, і обраного президента Дональда Трампа, що обійме посаду 20 січня.

Головна частина цієї роботи буде секретною, але сенатори пообіцяли проводити й відкриті слухання щоразу, коли це буде можливо.

Як мовиться в заяві сенатського комітету у справах розвідки, розслідування буде стосуватися розгляду даних, за якими був складений розсекречений звіт про втручання Росії у вибори, питань, що непокоять у цьому зв’язку контррозвідку, зокрема, даних про зв’язки між Росією і особами у США, «пов’язаними з політичними кампаніями», і російських кібервтручань та інших «активних заходів», до яких Росія вдавалася проти США і в перебігу виборчої кампанії, і загалом.

Тиждень тому була оприлюднена розсекречена версія звіту розвідувальних служб США про втручання Росії у передвиборчу кампанію у США, яке пішло на користь Доналдьдові Трампу, що стояв на проросійських позиціях, і яке, на переконання розвідки, наказало здійснити найвище керівництво Росії, зокрема, президент Володимир Путін. Трамп і його прихильники відкидали ці дані, що можуть потенційно поставити під певний сумнів перемогу Трампа на виборах.

Демократи і деякі з республіканців домагалися створення спеціального тимчасового двопартійного слідчого комітету для розслідування цих звинувачень, але республіканські керівники Конгресу наполягли, що з цим впораються й наявні постійні комітети.