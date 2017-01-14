На Донбасі поранений один український військовий – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 січня в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Загалом за минулу добу відбулося 62 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, інформують у штабі АТО.

Обстріли із застосуванням артилерії відбулися на Донецькому та Луганському напрямках, по Верхньоторецькому, Новозванівці та Троїцькому, твердять українські військові. Обстріли з інших видів озброєння відбулися уздовж усієї лінії розмежування на всіх оперативних напрямках, ідеться в ранковому зведенні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють про руйнування внаслідок обстрілу ЗСУ житлового будинку в селищі Комінтернове на півдні контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку українських військових 13 січня. Зокрема, за даними бойовиків, із напрямку Попасної по населеному пункту Ірміне ЗСУ відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії. Внаслідок цього обстрілу загинув цивільний, твердить контрольована бойовиками адміністрація Кадіївки (до 2015 року – Стаханова), до якої адміністративно належить Ірміне.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.