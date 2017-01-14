Трамп: санкції щодо Росії залишаться на певний час

Обраний президент США Дональд Трамп пов’язує питання скасування американських санкцій щодо Росії з допомогою, яку Москва може надати в інших питаннях, важливих для його адміністрації. Водночас в оприлюдненому 13 січня інтерв’ю виданню Wall Street Journal він вказав, що санкції залишаться незмінними «щонайменше впродовж певного часу».

«Якщо Росія справді допомагає нам, чому має хтось зберігати санкції, якщо хтось робить деякі справді важливі речі?» – наголосив обраний президент США, який вступить на посаду 20 січня.

Трамп припустив, що використовуватиме політику попередньої адміністрації США, щоб отримати від двох найбільших суперників своєї країни, Китаю та Росії, поступки в питаннях торгівлі, боротьби з тероризмом та інших.

Торкаючись теми Китаю, Трамп зазначив, що не дотримується політики «одного Китаю», яка була чинною у США впродовж десятиліть. «Усе на стадії переговорів, в тому числі й питання одного Китаю», – вважає Трамп. Ідеться про визнану 23 країнами світу Китайську республіку (або Тайвань), яка виникла після поразки партії Гоміньдан у громадянській війні 1946 – 1950 років. Нинішня комуністична Китайська Народна Республіка вважає Тайвань частиною своєї території.

Трамп також вказав, що поки не бачить прогресу з боку Пекіна щодо виправлення того, що він розглядає як несправедливу торгівлю й валютну політику щодо Сполучених Штатів.

Раніше 13 січня 44-й президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців.