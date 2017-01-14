Бойовики самі обстріляли контрольоване ними Ірміне – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 14 січня обстріл населеного пункту Ірміне здійснили підтримувані Росією бойовики.

«Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калинове-Попасна та Новозванівка. При цьому вогонь вівся не лише по українських військових, а й по населених пунктах, які знаходяться під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ. Зазначене здійснювалось з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення», – твердять у штабі АТО.

«Черговою такою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у місті Ірміне, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян. Інформація про зазначене була своєчасно надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін», – додають українські військові.

Зранку 14 січня в угрупованні «ЛНР», яке контролює південну частину Луганської області, звинуватили українських військових в артилерійському обстрілі населеного пункту Ірміне. Внаслідок цього обстрілу, твердять бойовики, загинув цивільний – молодий чоловік.

Місто Ірміне (до 2010 року – Теплогірськ) адміністративно підпорядковане більшому місту Кадіївка, яке бойовики продовжують називати його радянською назвою – Стаханов.