Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
14 січня 2017, Київ 12:53
Новини | Події

Бойовики самі обстріляли контрольоване ними Ірміне – штаб

Спостерігач ОБСЄ контролює в районі Кадіївки відведення бойовиками угруповання «ЛНР» танків, архівне фото, жовтень 2015 року

Спостерігач ОБСЄ контролює в районі Кадіївки відведення бойовиками угруповання «ЛНР» танків, архівне фото, жовтень 2015 року

Дивитись коментарі

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 14 січня обстріл населеного пункту Ірміне здійснили підтримувані Росією бойовики.

«Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калинове-Попасна та Новозванівка. При цьому вогонь вівся не лише по українських військових, а й по населених пунктах, які знаходяться під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ. Зазначене здійснювалось з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення», – твердять у штабі АТО.

«Черговою такою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у місті Ірміне, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян. Інформація про зазначене була своєчасно надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін», – додають українські військові.

Зранку 14 січня в угрупованні «ЛНР», яке контролює південну частину Луганської області, звинуватили українських військових в артилерійському обстрілі населеного пункту Ірміне. Внаслідок цього обстрілу, твердять бойовики, загинув цивільний – молодий чоловік.

Місто Ірміне (до 2010 року – Теплогірськ) адміністративно підпорядковане більшому місту Кадіївка, яке бойовики продовжують називати його радянською назвою – Стаханов.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG