На Закарпатті через негоду знеструмлено понад 30 населених пунктів – ДСНС

У Закарпатській області станом на 12:00 14 січня через негоду знеструмлено 31 населений пункт.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, знеструмлення сталося внаслідок спрацювання систем захисту ліній електропередач. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Також на території області сталося сходження чотирьох снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено, інформують рятувальники.

Із 8:45 14 січня тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення в межах Закарпатської області.