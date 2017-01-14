Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ – Муженко

Підтримувані Росією бойовики збільшили кількість обстрілів позицій українських військових на Донбасі. Про це, як повідомляє сайт Міністерства оборони України 14 січня, на зустрічі з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Гуґом заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко.

За словами Муженка, близько 60% обстрілів українських позицій відбувається у вечірній та нічний час, коли патрулі місії ОБСЄ не здійснюють спостереження.

За даним начальника Генштабу, від початку грудня 2016 року сепаратисти здійснили 1730 порушень режиму припинення вогню, під час яких 693 рази застосовувалась зброя, заборонена мінськими домовленостями.

Муженко наголосив на важливості нарощування спроможностей місії ОБСЄ з моніторингу ситуації та спостереження за виконанням мінських домовленостей.

У повідомленні Міністерства оборони України немає даних про реакцію першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Гуґа на ці заяви.

На офіційному сайті ОБСЄ, а також на сторінці СММ ОБСЄ в Україні інформації про цю зустріч немає.