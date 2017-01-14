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14 січня 2017, Київ 14:22
Новини | Міжнародні

У США кілька конгресменів заявили про бойкот інавгурації Трампа через роль Росії у виборах

Член Палати представників Конгресу США, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс

Член Палати представників Конгресу США, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс

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Щонайменше вісім членів американського Конгресу заявили, що 20 січня бойкотуватимуть інавгурацію обраного президента Дональда Трампа, вказуючи, зокрема, на те, що російське втручання у вибори могло допомогти в обранні 45-го президента США.

«Я не бачу цього обраного президента законним президентом», – вказав член Палати представників, демократ зі штату Джорджія Джон Льюїс у програмі телеканалу NBC «Зустріч з пресою», що вийде в ефір 15 січня.

«Гадаю, що росіяни брали участь у наданні допомоги в обранні цієї людини. І вони допомогли знищити кандидатуру Гілларі Клінтон», – відзначив Льюїс, звертаючись до даних розвідки США про втручання Росії.

Інші законодавці-демократи, які оголосили про свої плани пропустити інавгурацію, серед причин свого демаршу також назвали неповагу Трампа до жінок, меншин та іноземців.

44-й президент США демократ Барак Обама завершує перебування на посаді 20 січня. Цього дня присягу як 45-й президент США складе республіканець Дональд Трамп, який на листопадових виборах 2016 року переміг демократичного кандидата Гілларі Клінтон.

13 січня в інтерв’ю виданню Wall Street Journal обраний президент США Дональд Трамп пов’язав питання скасування американських санкцій щодо Росії з допомогою, яку Москва може надати в інших питаннях, важливих для його адміністрації. Водночас він вказав, що санкції залишаться незмінними «щонайменше впродовж певного часу».

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