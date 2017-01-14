Бойовики угруповання «Ісламська держава» перейшли в наступ на місто Дейр-аз-Зор у Сирії

Бойовики угруповання «Ісламська держава» 14 січня розпочали наступ на контрольоване урядом Сирії місто Дейр-аз-Зор, що на сході країни. Про це повідомляє «Сирійська обсерваторія з прав людини» – базована у Великій Британії спостережна організація.

За цими даними, десятки людей загинули, щонайменше шість великих вибухів сталися в місті, коли бойовики розпочали бій з урядовими військами. Сирійські урядові військові літаки завдали у відповідь удари по позиціях екстремістського угруповання.

Угруповання «Ісламська держава», яке контролює більшу частину провінції Дейр-аз-Зор, тримає столицю провінції в облозі з 2014 року.

Урядові війська пережили облогу завдяки постачанню повітряним шляхом гуманітарної допомоги, зброї та боєприпасів. Сусідній із містом військовий аеропорт весь цей час залишався під контролем урядових сил. Сирійські опозиційні активісти нині повідомляють, що бої точаться також у районі цього військового аеропорту.