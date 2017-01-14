У Дніпрі провели ідентифікацію тіл трьох загиблих українських військовослужбовців

У Дніпрі 14 січня провели ідентифікацію тіл трьох загиблих у зоні бойових дій на Донбасі українських військовослужбовців. Інформацію про це підтвердила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Експертиза підтвердила, що причиною загибелі став підрив на міні, а тіла належать трьом зниклим морським піхотинцям: молодшому сержанту Миколі Охріменку, молодшому сержанту Сергію Соньку і старшому матросу Сергію Трубіну.

За даними Тетяни Губи, тіла загиблих військових були доправлені до Дніпра у п’ятницю. Після експертизи тіла військовослужбовців передадуть родичам для поховання на батьківщині, повідомила Тетяна Губа.

Як повідомили раніше в штабі АТО, в рамках мінських домовленостей було організовано перемови зі стороною противника. 13 січня бойовики передали представникам гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» тіла трьох загиблих українських військових.

За твердженням бойовиків, 8 січня бійці підірвалися на міні неподалік села Верхньошироківське (стара назва Октябр), що поблизу Маріуполя.

Збройний конфлікт на сході України розпочався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.