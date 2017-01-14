Влада Чехії дозволила передати Україні останки поета Олеся – Порошенко

Влада Чехії дала дозвіл на передачу Україні ексгумованих останків поета і письменника Олександра Олеся. Про це президент України Петро Порошенко повідомив 14 січня у Twitter.

«Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом», – написав глава держави.

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.