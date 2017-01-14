Сербія відправила поїзд на північ Косова

Сербія 14 січня запустила залізничне сполучення з північчю Косова, де переважно живуть етнічні серби. Це сталося попри протести з боку уряду в Приштині.

Поїзд, який Сербія купила в Росії, пофарбований у кольори сербського прапора, розмальований церквами, монастирями і середньовічними містами, а також містить слова «Косово є сербським», написані 21-ю мовою.

Перша поїздка стала першою із Белграда до міста Митровиці після війни 1998 – 1999 років.

Подорож, як очікується, триватиме 10 годин із кількома зупинками по дорозі. Поїзд має прибути до Митровиці о 19:30. Цей маршрут може стати регулярним після випробувального періоду, який триватиме з 20 січня до 26 лютого.

Подія відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Сербією і Косовом після недавнього затримання у Франції колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная на підставі виданого Сербією ордера на арешт.

Державний міністр Косова Едіта Тахір 13 січня через запуск залізничного сполучення звинуватила Сербію у загрозі регіональній стабільності і закликала Євросоюз втрутитися в цю ситуацію.