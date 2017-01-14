Прем’єр Польщі привітала військових США у своїй країні

У місті Жаґань поблизу польсько-німецького кордону військових США 14 січня привітала прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло. Про це повідомляє Польське Радіо.

Глава польського уряду заявила, що прибуття військових з «найкращої і найсильнішої армії світу» – це важливий день для Польщі і для Європи. За її словами, присутність солдатів 3-ї бронетанкової бригади Бойової групи США передбачена оборонною стратегією уряду.

Перші 250 американських солдатів прибули тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань поблизу польсько-німецького кордону, де міститиметься командування важкої бригади.

Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому. Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів.

Росія різко критикує прибуття нових військ до країн Східної Європи. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці дії «загрожують інтересам і безпеці» Росії.

У НАТО наполягають, що ці кроки мають суто оборонний характер.

Вони мають на меті додати впевненості східноєвропейським союзникам США в НАТО, що непокояться через агресивність Росії після окупації нею українського Криму й агресії на сході України.

Рішення розмістити ці війська США ухвалили ще 2014 року.