У Москві відбулася акція на підтримку політв’язнів

У Москві 14 січня громадські активісти провели акцію на підтримку політв'язнів, зокрема за звільнення Ільдара Дадіна. Правозахисний портал «ОВД Инфо» з посиланням на очевидців і учасників акції повідомляв, що незабаром після початку акції поліція стала затримувати присутніх.

Один із затриманих, Володимир Заліщак написав у Twitter, що одній із затриманих жінок стало зле в машині для перевезення затриманих. Їй викликали швидку допомогу. Всього на акцію, за оцінкою Заліщака, зібралися близько 50 людей.

Згодом правозахисники повідомили, що силовики відпустили затриманих із поліційного відділку «Мещанский». У відділку «Басманный» частину затриманих намагалися змусити здати відбитки пальців.

Ільдар Дадін був першим у Росії засудженим за неодноразове порушення правил проведення мітингу. У листопаді 2016 року його поскаржився на тортури в карельської колонії. ФСВП оголосила, що перевірила скарги Дадіна, але не знайшла їм підтвердження.