Перенесення посольства США в Ізраїлі до Єрусалиму «не допоможе мирному процесу» – лідер Палестини

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що перенесення посольства США в Ізраїлі до Єрусалиму «не допоможе мирному процесу». Про це він сказав на відкритті посольства Палестини у Ватикані після зустрічі з папою Франциском.

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії обіцяв визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди американське посольство. Ватикан офіційно визнав Палестину як державу в 2015 році, викликавши обурення з боку Ізраїлю.

На 15 січня у Франції запланована міжнародна конференція з метою просунути мирні переговори між двома сторонами. Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих і складних питань конфлікту.

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави, в той час як Ізраїль усе місто називає своєю столицею.