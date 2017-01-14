Комітет захисту журналістів вимагає від Білорусі звільнити російсько-ізраїльського блогера

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів (CPJ) закликав владу Білорусі «без жодних умов» звільнити російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина, який перебуває у розшуку в Азербайджані за звинуваченням у сепаратизмі.

«Лапшин не повинен бути у в’язниці через висловлення своєї думки або поїздки в спірний регіоні», – сказала у заяві від 13 січня координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова.

Олександр Лапшин, який живе в Москві і веде блог про подорожі російською мовою, був затриманий в Мінську минулого місяця відповідно до прохання Баку щодо його видачі. Прокурора Азербайджану звинувачує його в «незаконному відвідуванні Нагірного Карабаху і закликах до визнання незалежності сепаратистського регіону від Азербайджану».

Представник Генпрокуратури Білорусі 13 січня заявив, що Мінськ вивчає запит щодо видачі Лапшина Азербайджану.

Якщо Лапшина передадуть Баку і засудять, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.