Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
14 січня 2017, Київ 18:51
Новини | Міжнародні

Комітет захисту журналістів вимагає від Білорусі звільнити російсько-ізраїльського блогера

Дивитись коментарі

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів (CPJ) закликав владу Білорусі «без жодних умов» звільнити російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина, який перебуває у розшуку в Азербайджані за звинуваченням у сепаратизмі.

«Лапшин не повинен бути у в’язниці через висловлення своєї думки або поїздки в спірний регіоні», – сказала у заяві від 13 січня координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії Ніна Огнянова.

Олександр Лапшин, який живе в Москві і веде блог про подорожі російською мовою, був затриманий в Мінську минулого місяця відповідно до прохання Баку щодо його видачі. Прокурора Азербайджану звинувачує його в «незаконному відвідуванні Нагірного Карабаху і закликах до визнання незалежності сепаратистського регіону від Азербайджану».

Представник Генпрокуратури Білорусі 13 січня заявив, що Мінськ вивчає запит щодо видачі Лапшина Азербайджану.

Якщо Лапшина передадуть Баку і засудять, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG