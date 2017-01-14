1 військовий загинув і 2 поранені від початку доби на Донбасі – штаб АТО

З початку поточної доби і до 18-ї години через обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі один український військовослужбовець загинув і двоє поранені. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Усього, за даними штабу, на всіх напрямках – донецькому, маріупольському та луганському – відбулося 28 обстрілів. Повідомляється, що бойовики використовували під час обстрілів важке озброєння, зокрема протитанкові ракетні комплекси.

В угрупованні «ДНР» заявили, що з учорашнього вечора українська сторона випустила 90 мін та снарядів в бік контрольованих донецькими бойовиками територій. Повідомляється, що сьогодні ЗСУ обстріляли території поблизу Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» заявили, що упродовж тижня українські військові 29 разів порушували режим тиші.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.