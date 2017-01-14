Лідери Польщі привітали прибуття до країни американських військових

У суботу за участі керівництва Польщі у місті Жаґань відбулася церемонія зустрічі американських військових, прибуття яких прем’єр-міністр Беата Шидло назвала «великим днем» для допомоги у гарантуванні безпеки регіону.

«Це важливий день для Польщі, для Європи і для нашої спільної оборони», – сказала Беата Шидло.

Водночас міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич зазначив, що присутність військ може допомогти «гарантувати свободу, незалежність і мир в Європі та по всьому світу».

Водночас Росія розкритикувала розгортання американських військ у Польщі як реакцію на вторгнення Кремля у Крим в 2014-му і подальшу підтримку ним сепаратистів на сході України.

«Ці дії загрожують нашим інтересам і нашій безпеці. Тим паче, що третя сторона нарощує свою військову присутність біля наших кордонів», – заявив 12 січня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Усього до Польщі прибуло близько 3500 американських солдатів на ротацію контингенту НАТО в Східній Європі з метою підтримки союзників у регіоні на тлі загрози агресії Росії проти України.