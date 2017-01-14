Ірак: урядові війська забрали з-під контролю ісламістів університет Мосула

Іракські військові командири повідомили, що їхні сили взяли повний контроль над університетом Мосула, раніше захопленого бойовиками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

«Ця велика наукова та культурна будівля була звільнена героями», – прокоментував 14 січня операцію голова Антитерористичної служби Іраку, генерал-лейтенант Таліб Шагхаті.

Університетське містечко розташоване на півночі Мосула, а саме на східному березі річки Тигр, яка розділяє місто на дві частини.

Бойовики-ісламісти використовували університетські території як свою базу. Іракські чиновники кажуть, що вони також використовували лабораторії університету для виробництва хімічної зброї.

Від жовтня минулого року армія Іраку за підтримки коаліції під проводом США, а також за участю курдських формувань і шиїтського ополчення, розпочала масований наступ на Мосул. Угруповання «Ісламська держава» взяло місто під контроль у 2014 році, коли бойовики захопили значні території на заході й півночі Іраку.