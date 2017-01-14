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14 січня 2017, Київ 21:50
Новини | Міжнародні

Влада Косова заявила, що блокуватиме рух поїзда з Сербії

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Влада Косова заявила, що не дозволить проїхати своєю територією поїзду, що вирушив у суботу із промо-поїздкою із Белграда до північних районів Косова, населеного переважно етнічними сербами.

Міністр внутрішніх справ Косова Скендер Хісені заявив, що чиновникам було наказано заблокувати поїзд «відповідно до закону і конституції Косова».

Наразі поїзд перебуває у місті Рашка в південній частині Сербії, яка межує з Косовом. Там має відбутися прес-конференція прем’єр-міністра Сербії Александара Вучича.

Сербія 14 січня запустила залізничне сполучення з північчю Косова, попри протести з боку уряду в Приштині. Ця поїздка, що є рекламною, –перша із сербської столиці Белграда до міста Митровиці у Косово після війни 1998-1999 років.

Промо-поїзд пофарбований у кольори сербського прапора із написом 21-ю мовою – «Косово є сербським»,.

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