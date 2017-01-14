Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
14 січня 2017, Київ 21:50
Новини | Суспільство

Етнофестиваль «Старий Новий рік» вперше організували у Дніпрі

Дивитись коментарі

14 січня у Дніпрі просто неба на центральній площі Героїв Майдану розпочався дводенний фестиваль «Старий Новий рік у Дніпрі». Як передає кореспондент Радіо Свобода, на площі тривають народні гуляння – танці, співи, ворожіння, жартівливі «паради» вуличних артистів. Для відвідувачів організували також козацькі забави, зокрема змагання на спритність та силу, «бої» лантухами з пір’ям.

З автентичними українськими колядками на фестивалі виступили учасники аматорського гурту на чолі з Едуардом Аркушиним, які вже кілька років поспіль відроджують у Дніпрі давні традиції колядування просто неба. Люди розповіли, що до цього перформансу готувалися кілька вечорів, разом вивчили з десяток традиційних українських колядок – популярних і маловідомих, декотрі – зі слів людей літнього віку.

Колядувати вийшли з гостинцями – учасники гурту принесли кошик цукерок, печива та фруктів для перехожих. У відповідь приймали невеликі пожертви на доброчинність. Від колядників дніпряни, за бажання, могли отримати тексти колядок та віншівок, аби долучитись до співу.

Традицію колядувати просто неба, ходячи «від двору до двору», в Дніпрі почали відроджувати кілька років тому. Для цього учасники аматорських і професійних колективів навіть їздять по селах, щоб збагатити репертуар і записати маловідомий пісенний спадок.

2016 року козацькі пісні Придніпров’я були внесені до Списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує охорони.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG