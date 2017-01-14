Етнофестиваль «Старий Новий рік» вперше організували у Дніпрі

14 січня у Дніпрі просто неба на центральній площі Героїв Майдану розпочався дводенний фестиваль «Старий Новий рік у Дніпрі». Як передає кореспондент Радіо Свобода, на площі тривають народні гуляння – танці, співи, ворожіння, жартівливі «паради» вуличних артистів. Для відвідувачів організували також козацькі забави, зокрема змагання на спритність та силу, «бої» лантухами з пір’ям.

З автентичними українськими колядками на фестивалі виступили учасники аматорського гурту на чолі з Едуардом Аркушиним, які вже кілька років поспіль відроджують у Дніпрі давні традиції колядування просто неба. Люди розповіли, що до цього перформансу готувалися кілька вечорів, разом вивчили з десяток традиційних українських колядок – популярних і маловідомих, декотрі – зі слів людей літнього віку.

Колядувати вийшли з гостинцями – учасники гурту принесли кошик цукерок, печива та фруктів для перехожих. У відповідь приймали невеликі пожертви на доброчинність. Від колядників дніпряни, за бажання, могли отримати тексти колядок та віншівок, аби долучитись до співу.

Традицію колядувати просто неба, ходячи «від двору до двору», в Дніпрі почали відроджувати кілька років тому. Для цього учасники аматорських і професійних колективів навіть їздять по селах, щоб збагатити репертуар і записати маловідомий пісенний спадок.

2016 року козацькі пісні Придніпров’я були внесені до Списку всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує охорони.