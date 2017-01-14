ДСНС: на Закарпатті зафіксоване сходження снігових лавин на дорогу, потерпілих немає, проїзд вільний

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили про щонайменше три випадки сходження снігових лавин на Закарпатті 14 січня, зокрема на проїжджу частину, інформує сайт відомства.

«Лавина об’ємом близько 30 метрів кубічних зійшла о 6:20 14 січня поблизу села Костилівка. Лавина об’ємом близько 100 метрів кубічних зійшла о 9:10 поблизу села Ділове. О 16:40 відбулось сходження снігової лавини на автошлях місцевого значення між селом Красне та смт Усть-Чорна Тячівського району об’ємом близько 100 метрів кубічних. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено», – йдеться в повідомленні.

Станом на 18:00 14 січня через сніг, хуртовини і пориви вітру в Закарпатській області знеструмлено 16 населених пунктів, у Львівській – 39.

Також, за даними рятувальників, на дорогах державного, регіонального значення заторів немає, як і звернень громадян щодо обмороження в дорозі.

В Укргідрометцентрі раніше повідомили, що 14-15 сiчня у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується третій рівень лавинної небезпеки. Синоптики попереджали, що у гiрських районах Закарпаття iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.