Американська компанія SpaceX вперше після аварії запустила ракету-носій Falcon 9

Приватна американська космічна компанія SpaceX повідомила про запуск своєї ракети Falcon 9, вперше з моменту аварії у вересні минулого року. Через 8 хвилин після запуску 14 січня перший ступінь ракети успішно приземлився на безпілотну платформу в Тихому океані.

Ракета стартувала з космодрому у штаті Каліфорнія. Раніше очікувалося, що запуск проведуть 9 січня, але його перенесли через сильний вітер і дощ. У компанії заявили, що намагалися вжити всіх необхідних заходів, щоб вереснева аварія не повторилася.

1 вересня 2016 року ракета Falcon 9 вибухнула на стартовому майданчику на мисі Канаверал під час перевірки двигунів на вогнестійкість і відтоді запуски не відбувались.

Компанія SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, що уклали контракти з NASA на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання багаторазових ракет Falcon 9 здешевлює запуск космічних апаратів.