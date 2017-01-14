Штаб: до 19-ї години суботи бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що від початку доби і до 19-ї години 14 січня підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням штабу, під вогонь сепаратистів у суботу потрапили населені пункти Широкине, Водяне, Гнутове, Талаківка, Павлопіль, Старогнатівка, Новомихайлівка, Кам’янка, Миронівське, Зайцеве, Авдіївка, Майорськ, Новгородське, Троїцьке, Новозванівка, Кримське та Новоолександрівка.

Раніше сьогодні речник АТО Леонід Матюхін у зведенні до 18-ї години повідомляв про 28 збройних атак бойовиків на Донбасі, загибель одного і поранення двох українських військових.

В угрупованні «ДНР» заявили, що сьогодні ЗСУ обстріляли території поблизу Ясинуватої, а з учорашнього вечора випустили в бік контрольованих донецькими бойовиками територій 90 мін та снарядів. В угрупованні «ЛНР» заявили, що упродовж тижня українські військові 29 разів порушували режим тиші.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.