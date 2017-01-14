Сербія відмовилась продовжувати рух свого поїзда до Косова, Приштина привітала це рішення

Прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич 14 січня повідомив про рішення зупинити рух поїзда з Белграда на північ Косова. Про це він сказав на прес-конференції в місті Рашка на півдні Сербії, де поїзд зробив зупинку.

«Спецпідрозділи Косова замінували залізницю. Інші спеціальні підрозділи були направлені на кордон, щоб заарештувати водія поїзда і пасажирів», – сказав Вучич.

Прем’єр-міністр Косова Іса Мустафа привітав рішення, заявивши, що «поїзд і так не пропустили б у країну».

«Ми мобілізували всі державні механізми, щоб впоратися з цією ситуацією», – сказав Мустафа.

Раніше і міністр внутрішніх справ Косова заявляв про намір заблокувати рух поїзда, який доїхав до Рашки.

14 січня Сербія спробувала за допомогою промо-поїзда запустити залізничне сполучення з північчю Косова, попри протести з боку уряду в Приштині. Ця поїздка мала бути першою із сербської столиці Белграда до міста Митровиці (північ Косова) після війни 1998-1999 років. Північні райони Косова населені переважно етнічними сербами.

Подія відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Сербією і Косовом після недавнього затримання у Франції колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная на підставі виданого Сербією ордера на арешт.

Харадінай був затриманий 4 січня, але французький апеляційний суд цього тижня його звільнив і постановив залишатися в країні, поки розглядається прохання про його видачу Сербії.

Белград хоче засудити Харадіная за злочини, пов’язані з війною 1998-1999 років у його колишній провінції. Мін’юст Сербії попередив, що Белград реагуватиме на відмову Франції у його видачі.

Державний міністр Косова Едіта Тахір 13 січня звинуватила Сербію у загрозі регіональній стабільності і закликала Європейський Союз втрутитися.