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14 січня 2017, Київ 23:22
Новини | Міжнародні

Сербія відмовилась продовжувати рух свого поїзда до Косова, Приштина привітала це рішення

Залізнична станція на півночі Косова, куди мав приїхати поїзд із Белграда, 14 січня 2017 року

Залізнична станція на півночі Косова, куди мав приїхати поїзд із Белграда, 14 січня 2017 року

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Прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич 14 січня повідомив про рішення зупинити рух поїзда з Белграда на північ Косова. Про це він сказав на прес-конференції в місті Рашка на півдні Сербії, де поїзд зробив зупинку.

«Спецпідрозділи Косова замінували залізницю. Інші спеціальні підрозділи були направлені на кордон, щоб заарештувати водія поїзда і пасажирів», – сказав Вучич.

Прем’єр-міністр Косова Іса Мустафа привітав рішення, заявивши, що «поїзд і так не пропустили б у країну».

«Ми мобілізували всі державні механізми, щоб впоратися з цією ситуацією», – сказав Мустафа.

Раніше і міністр внутрішніх справ Косова заявляв про намір заблокувати рух поїзда, який доїхав до Рашки.

14 січня Сербія спробувала за допомогою промо-поїзда запустити залізничне сполучення з північчю Косова, попри протести з боку уряду в Приштині. Ця поїздка мала бути першою із сербської столиці Белграда до міста Митровиці (північ Косова) після війни 1998-1999 років. Північні райони Косова населені переважно етнічними сербами.

Подія відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Сербією і Косовом після недавнього затримання у Франції колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная на підставі виданого Сербією ордера на арешт.

Харадінай був затриманий 4 січня, але французький апеляційний суд цього тижня його звільнив і постановив залишатися в країні, поки розглядається прохання про його видачу Сербії.

Белград хоче засудити Харадіная за злочини, пов’язані з війною 1998-1999 років у його колишній провінції. Мін’юст Сербії попередив, що Белград реагуватиме на відмову Франції у його видачі.

Державний міністр Косова Едіта Тахір 13 січня звинуватила Сербію у загрозі регіональній стабільності і закликала Європейський Союз втрутитися.

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