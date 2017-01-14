На акції щодо підтримки політв’язнів у Москві були провокатори, майже всіх затриманих відпустили – ЗМІ

Майже всіх затриманих учасників акції на підтримку політв’язнів у центрі російської столиці Москви 14 січня відпустили після бесід у поліцейських відділках, повідомляє правозахисний портал «ОВД-Інфо». Водночас, за даними видання, одного з активістів поліція відмовилась звільняти – причина невідома.

«Відпущені всі, крім Марка Гальперіна, протоколи складені лише на Гальперіна і Юрія Горського», – йдеться в повідомленні.

Крім того, видання стверджує, що в одному із автобусів, якими забирали активістів із мітингу, перебували провокатори, де вони зараз – невідомо.

«Автобус №3. У нього посадили провокаторів з прокремлівських рухів, їхня доля невідома», – зазначає видання.

Останні коментарі російських правоохоронних органів щодо події стосувалися кількості затриманих. Йшлося про затримання 48 осіб «за несанкціоновану акцію» і вирішення питання «про притягнення затриманих до адміністративної відповідальності».

В суботу в центрі Москви біля пам’ятника Олександрові Грибоєдову громадські активісти провели акцію на підтримку політв’язнів, зокрема Ільдара Дадіна. Через деякий час після початку пікету з’явилося повідомлення, що поліція затримала понад 40 людей.

Ільдар Дадін – єдиний у Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У листопаді минулого року Дадін заявив про тортури, яких він зазнав у колонії в Карелії. Пізніше російські силовики заявили, що перевірили скарги Дадіна, але не знайшли їм підтвердження. Нині Дадіна етапували в колонію на Алтай, при цьому понад місяць про його долю не було нічого відомо.