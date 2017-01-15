Проект «Донбас.Реалії» вийде в ефір на телеканалі «112 Україна»

15 січня стартує спільний телевізійний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна» – «Донбас.Реалії». Особливість програми в тому, що вона показує, що відбувається з обох боків лінії розмежування.

«Лінія розмежування – це вигаданий, спеціальний, якщо хочете, – канцелярський термін, – вважає ведучий програми Борис Іванов. – Для бійців лінія розмежування – це справжня лінія вогню. Для мешканців Донбасу ця лінія зменшується до точки під назвою КПВВ (ред. – контрольний пункт в’їзду-виїзду). Хтось називає це лінією зіткнення, хтось – розмежування. Дрібниці програмують ставлення і на цьому багато хто грає».

Ведучий проекту, який сам родом з Алчевська Луганської області переконаний: «Донбас – це лакмусовий папірець, перевірка на міцність України як держави».

«Донбас Реалії» – це авторський погляд журналістів, який спирається на стандарти Радіо Свобода. Завдяки експертним оцінкам та авторитетним спікерам журналісти програми мають на меті показати цілісну картину того, що насправді відбувається на сході України.

«Запуск телепроекту «Донбас.Реалії» на «112 Україна» – це продовження взаємодії з мовником, яке ми почали у квітні минулого року, – повідомила головний продюсер Української редакції Радіо Свобода Наталя Симоніна. – Канал є лідером інформаційного мовлення в країні та має значну популярність на сході України. Для нас важливо, щоб глядачі на Донбасі отримували об’єктивну інформацію про події з обох боків лінії зіткнення. З цією метою ми виготовляємо «Донбас.Реалії». Це якісний телевізійний продукт, зроблений за міжнародними стандартами професійною командою журналістів Радіо Свобода».

«Ухвалюючи рішення про вихід «Донбас.Реалії» на нашому каналі, ми керувалися тим, що це високоякісний продукт, підготовлений справжніми професіоналами на основі міжнародних стандартів журналістики. А це саме ті стандарти, які є базовими в роботі редакції «112 Україна», – зазначив генеральний продюсер телеканалу Сергій Логунов. – Я впевнений, що наша аудиторія зацікавиться цим проектом. Канал зі свого боку розширить присутність програми в ефірі за рахунок обговорення кожного випуску в форматі «Воєнного щоденника», який в неділю виходитиме відразу після ефіру «Донбас.Реалії» і буде присвячений одній з тем програми. У «Воєнному щоденнику» разом з експертами, ведучими і журналістами «112 Україна», також братиме участь ведучий проекту «Донбас.Реалії» Борис Іванов.

Переглянути аналітичну програму «Донбас.Реалії» можна щонеділі о 21:10 на телеканалі «112 Україна».