Штаб: минула доба на Донбасі – 1 загиблий військовий, 3 поранені і 60 обстрілів бойовиків

У прес-центрі штабу АТО в неділю повідомили, що у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу загинув один військовий і троє були поранені.

Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, підтримувані Росією сепаратисти напередодні здійснили 60 обстрілів на всіх напрямках.

Під час збройних атак бойовики використовували різнокаліберну артилерію, озброєння БМП, гранатомети, стрілецьку зброю.

З протитанкових ракетних комплексів бойовики Кримське та Новоолександрівку, додали у штабі.

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що Збройні сили України за попередню добу 9 разів порушили режим тиші. Водночас угруповання «ДНР» станом на 9:00 ранку не подає на своїх інтернет-ресурсах даних про останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.