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15 січня 2017, Київ 11:26
Новини | Міжнародні

У Бахрейні стратили трьох мусульман-шиїтів, засуджених за вбивство поліцейських у 2014 році

Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

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15 січня у Бахрейні стратили трьох мусульман-шиїтів, засуджених за вбивство трьох поліцейських, зокрема одного з ОАЕ, під час збройної атаки у 2014 році, повідомила прокуратура країни.

Страта стала першою після виступів 2011 року під керівництвом шиїтської більшості в Бахрейні із закликами до розширення політичних прав, які були придушені урядом сунітів.

Минулого тижня найвища судова інстанція країни – Касаційний суд – залишив в силі смертні вироки, винесені за звинуваченнями ще у 2015 році.

14 січня повідомлення про плановані страти мусульман-шиїтів викликали серію антиурядових маршів і сутичок між активістами опозиції та поліцією у Бахрейні.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про поранення одного поліцейського через стрілянину по патрулю в селищі Бані-Джамран, на захід від столиці Бахрейну Манами.

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