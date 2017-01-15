У Бахрейні стратили трьох мусульман-шиїтів, засуджених за вбивство поліцейських у 2014 році

15 січня у Бахрейні стратили трьох мусульман-шиїтів, засуджених за вбивство трьох поліцейських, зокрема одного з ОАЕ, під час збройної атаки у 2014 році, повідомила прокуратура країни.

Страта стала першою після виступів 2011 року під керівництвом шиїтської більшості в Бахрейні із закликами до розширення політичних прав, які були придушені урядом сунітів.

Минулого тижня найвища судова інстанція країни – Касаційний суд – залишив в силі смертні вироки, винесені за звинуваченнями ще у 2015 році.

14 січня повідомлення про плановані страти мусульман-шиїтів викликали серію антиурядових маршів і сутичок між активістами опозиції та поліцією у Бахрейні.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про поранення одного поліцейського через стрілянину по патрулю в селищі Бані-Джамран, на захід від столиці Бахрейну Манами.