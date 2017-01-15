Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
15 січня 2017, Київ 11:26
Новини | Міжнародні

Помічники Трампа спростували повідомлення про зустріч з Путіним на саміті в Ісландії

Володимир Путін (Л) і Дональд Трамп (комбіноване фото)

Володимир Путін (Л) і Дональд Трамп (комбіноване фото)

Дивитись коментарі

Помічники обраного майбутнього президента США Дональда Трампа спростували повідомлення про плановану ним зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Ісландії під час своєї першої закордонної поїздки.

Прес-секретар майбутнього Білого дому Шон Спайсер ввечері 14 січня заявив, що повідомлення британського видання Sunday Times «не відповідають дійсності». «Це стовідсотково – брехня», – додав Спайсер.

Раніше Sunday Times з посиланням на британських чиновників повідомила, що зустріч на високому рівні відбудеться в столиці Ісландії Рейк’явіку. Інші засоби масової інформації, зокрема Bloomberg, теж написали про запланований контакт Трампа і Путіна.

«Це повідомлення – фантазія», – сказав агенції Reuters на правах анонімності один із помічників Трампа. Ще один неназваний представник його команди також заперечив факт зустрічі.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.

Водночас в оприлюдненому 13 січня інтерв’ю виданню Wall Street Journal Трамп вказав, що санкції США проти Росії залишаться незмінними «щонайменше впродовж певного часу».

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG