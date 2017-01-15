Помічники Трампа спростували повідомлення про зустріч з Путіним на саміті в Ісландії

Помічники обраного майбутнього президента США Дональда Трампа спростували повідомлення про плановану ним зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Ісландії під час своєї першої закордонної поїздки.

Прес-секретар майбутнього Білого дому Шон Спайсер ввечері 14 січня заявив, що повідомлення британського видання Sunday Times «не відповідають дійсності». «Це стовідсотково – брехня», – додав Спайсер.

Раніше Sunday Times з посиланням на британських чиновників повідомила, що зустріч на високому рівні відбудеться в столиці Ісландії Рейк’явіку. Інші засоби масової інформації, зокрема Bloomberg, теж написали про запланований контакт Трампа і Путіна.

«Це повідомлення – фантазія», – сказав агенції Reuters на правах анонімності один із помічників Трампа. Ще один неназваний представник його команди також заперечив факт зустрічі.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.

Водночас в оприлюдненому 13 січня інтерв’ю виданню Wall Street Journal Трамп вказав, що санкції США проти Росії залишаться незмінними «щонайменше впродовж певного часу».