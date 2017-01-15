Населені пункти у 4 областях України залишились без електрики через негоду – ДСНС

Через снігопади та хуртовини без електропостачання в Україні залишились жителі населених пунктів у чотирьох областях – Закарпатській, Львівській, Волинській та Кіровоградській, інформує сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 40 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Закарпатській – 12 населених пунктів, Львівській – 17, Волинській – 9, Кіровоградській – 2. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

Водночас обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах України немає, додали в ДСНС.

Тим часом, у Нацполіції повідомили про критичну за рівнем аварійності ситуацію через негоду на дорогах у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях.

«За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано – 66», – повідомили в Нацполіції.

15 січня на Лівобережжі України синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу й ожеледь, на решті території – без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура від 3 градусів морозу до 2-х тепла.