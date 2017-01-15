Пекін повторив заяву для Трампа про незмінність «одного Китаю»

Офіційний Пекін у суботу повторив раніше оприлюднену заяву про незмінність політики «одного Китаю» після того, як обраний майбутній президент США Дональд Трамп запропонував відмовитися від дотримуваного десятиліттями дипломатичного принципу і розширити зв’язки з Тайванем.

«Це не для переговорів» – сказав у заяві представник МЗС Китаю Лю Кан. – У світі існує тільки один Китай, Тайвань є невід’ємною частиною Китаю, і уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай».

13 січня в інтерв’ю виданню Wall Street Journal Дональд Трамп заявив, що не дотримується політики «одного Китаю», зокрема і в питанні торгівлі. «Усе на стадії переговорів, в тому числі й питання одного Китаю», – сказав Трамп.

«Ми закликаємо відповідні партії в Сполучених Штатах усвідомити крайню чутливість тайванського питання і дотримуватися зобов'язань, схвалених попередніми американськими урядами, щоб уникнути підриву здорового і стабільного розвитку двосторонніх відносин», – додав Лю Кан.

Китай вже висловлював своє обурення заявами Трампа подібного характеру, зокрема і коли відбулася його телефонна розмова «вітального» характеру після перемоги на виборах із лідером Тайваню Цай Інвенем.

Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території і виступає проти офіційних контактів між іншими країнами і Тайванем.