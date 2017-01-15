АП: причина перенесення на один день візиту Байдена до Києва – зміни в робочому графіку віце-президента США

Джозеф Байден відвідає Україну не 15-го, а 16 січня, через «зміни в робочому графіку віце-президента США», про це інформує прес-служба президента України в неділю.

Раніше цього тижня урядові джерела повідомляли, що дата візиту змістилася в часі на один день, втім не вказували причини. У прес-службі Білого дому зауважували, що візит не відклали, а що йшлося про остаточне узгодження графіку.

Очікується, що Джозеф Байден близько 9-ї години ранку понеділка прибуде до Адміністрації президента України, а приблизно через півтори години віце-президент США та український президент розкажуть про теми їхньої спільної бесіди.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп.

У команді 44-го президента США Барака Обами Байден координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.

Як повідомлялося, після Києва Джозеф Байден відвідає швейцарський Давос.