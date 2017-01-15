Франція: у Парижі проходить конференція щодо мирних переговорів між Ізраїлем і Палестиною

Представники понад 70 країн і організацій беруть участь в конференції, що відбувається 15 січня у столиці Франції Парижі щодо відновлення мирних переговорів між Ізраїлем і Палестиною задля підтримки країн у їх багаторічному конфлікті.

Палестинська сторона привітала участь делегатів у заході, тоді як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який відмовився від участі в конференції, заявив про «фальсифікації» проти Ізраїлю.

Останній раунд прямих 9-місячних мирних переговорів провалився на тлі напруженості в квітні 2014 року.

Участь у заході бере держсекретар США Джон Керрі, представників нової адміністрації обраного майбутнього президента Дональда Трампа немає.

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих і складних питань конфлікту.

Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії обіцяв визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

Напередодні конференції у Парижі президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що перенесення посольства США в Ізраїлі до Єрусалима «не допоможе мирному процесові».

Палестинці вважають Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави, в той час як Ізраїль усе місто називає своєю єдиною й неподільною столицею.