Проїзд до кількох сіл Закарпаття заблоковано через півметровий шар снігу – Москаль

Голова закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що в результаті складних погодних умов в регіоні заблоковано проїзд до кількох сіл. Про це він написав на своєму сайті у неділю.

«Проїзд до шести високогірних сіл на Воловеччині, вище Жденієва, поки що заблокований через півметровий шар мокрого снігу. Усі села – з електроенергією, сьогодні для розблокування дороги буде задіяна важка гусенична техніка», – повідомив Москаль.

За його словами, минулої ночі ремонтні бригади енергетиків продовжували усувати наслідки аварійних відключень в області.

«До 3-ї годині ночі світло відновлено в більшості відключених сіл, а також у санаторії «Квітка Полонини» на Свалявщині, де відпочивало близько 500 туристів. Станом на 10.00 по області залишаються повністю без світла 8 і частково – ще 8 сіл у Перечинському, Великоберезнянському, Свалявському та Воловецькому районах», – додав Геннадій Москаль.

Він також зазначив, що рух транспорту по головних трасах Закарпаття здійснюється в нормальному режимі, як і проїзд автомобілів через чотири перевали на адміністративній межі області.

Раніше сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що через сніг, хуртовини та вітер напередодні було знеструмлено найбільше (12) населених пунктів на Закарпатті. Також у Нацполіції вказували на критичну за рівнем аварійність на дорогах у Закарпатській області, а також у Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській.