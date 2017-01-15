Росія: семеро трудових мігрантів загинули в ДТП поблизу Саратова

Семеро трудових мігрантів загинули в ніч на неділю у автомобільній аварії, що сталася біля одного з сіл у Саратовській області Росії, повідомляють російські інформагентства. Згідно з повідомленнями, серед загиблих – дві жінки і п’ятеро чоловіків. Повідомляється, що п’ятеро загиблих були громадянами Киргизстану, один – Таджикистану та ще один – Узбекистану.

За даними російських слідчих, винуватцем аварії є водій автомобіля Volvo з напівпричепом, який допустив зіткнення на зустрічній смузі з мінівеном Toyota, в якому і їхали мігранти.

Чоловіка, який допустив аварію, затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Бідність і нестача робочих місць у Киргизстані змусили сотні тисяч чоловіків і жінок шукати роботу в Росії.