Бойовики на Донбасі різко збільшили кількість та потужність обстрілів із важкого озброєння – Мотузяник

Минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі різко збільшили кількість та потужність обстрілів позицій українських військових із важкого озброєння, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Спокійних місць на фронті немає – бойовики порушують режим тиші і вдень, і вночі», – сказав речник. Він підтвердив раніше поширену прес-центром штабу АТО інформацію про одного загиблого і трьох поранених через бойові дії в суботу українських військовослужбовців.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у соцмережі Facebook повідомив, що загиблий військовий був родом з Прикарпаття.

«В місті Залізне Торецької міськради ворожий снаряд влучив у житловий район. В будинках пошкоджені вікна та електромережі», – розповів Мотузяник.

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили про 60 обстрілів з боку бойовиків на Донбасі за минулу добу.

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що Збройні сили України за попередню добу 9 разів порушили режим тиші. Водночас угруповання «ДНР» стверджує, що українські військові випустили понад 200 мін і снарядів по районах, контрольованих донецькими бойовиками. Останні також заявляють, що минулої ночі ЗСУ обстріляли з артилерії і танків КПП «Майорськ» поблизу Горлівки.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.