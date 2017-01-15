Через вибух на сході Афганістану загинуло семеро цивільних, зокрема жінки та діти

За даними афганських чиновників, щонайменше семеро цивільних громадян, серед яких жінки та троє дітей, загинули в результаті вибуху підірваного на узбіччі автомобіля на сході Афганістану 15 січня. Повідомляється, що люди їхали з району Пачір Агам у сусіднє село в провінції Нангархар.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

Водночас МВС Афганістану назвало винуватцями атаки «ворогів миру і стабільності». Цей термін афганські чиновники використовують для позначення талібів.

У провінції Нангархар, яка межує з Пакистаном, є чимало представників ісламістського руху «Талібан». Екстремістське угруповання «Ісламська держава» також за останні роки укріпилось в східному Афганістані.

Раніше афганські офіційні особи повідомляли, що завдяки операціям сил безпеки витіснили бойовиків угруповання «Ісламська держава» з району Пачір Агам.

За даними ООН, 2562 цивільних громадян загинули і 5835 були поранені в Афганістані у перші дев’ять місяців 2016 року. Минулого тижня понад 50 людей, переважно мирних жителів, загинули в результаті збройних нападів талібів по всьому Афганістану.