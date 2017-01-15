Нацгвардія просить СБУ та військову прокуратуру перевірити заяви Білецького про корупцію і сепаратизм

Національна гвардія України звернулася з письмовою заявою до Служби безпеки України та військової прокуратури щодо звинувачень народного депутата Андрія Білецького про корупцію і сепаратизм у Нацгвардії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної гвардії в неділю із фотографіями заяв надісланих від імені командувача Нацгвардії Юрія Аллерова голові СБУ Василеві Грицаку та головному військовому прокуророві Анатолію Матіосу.

«14 січня 2017 року народним депутатом України Андрієм Білецьким через засоби масової інформації була викладена заява, що дискредитує та заплямовує діяльність Національної гвардії України. Зокрема, на його думку, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави, та у самій структурі діє системна корупція. Національна гвардія України звернулась до військової прокуратури та Служби безпеки України з проханням перевірити викладені факти», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в Нацгвардії, перевірка силовими органами відповідних заяв народного депутата «дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність».

14 січня народний депутат України Андрій Білецький на сайті полку «Азов», засновником якого він є, оприлюднив заяву, в якій звинуватив керівництво Національної гвардії у «сепаратизмі та системній корупції».

«Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни – на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція», – написав Білецький. Також він звинуватив керівництво Нацгвардії «у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів».

У Нацгвардії зауважили, що з початку 2017 року Андрій Білецький не надсилав жодних документів в Головне управління Національної гвардії щодо фактів, які він виклав у заяві.