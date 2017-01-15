Бої урядових сил із повстанцями біля Дамаска можуть зірвати постачання води у столицю Сирії – спостерігачі

Між урядовими силами Сирії та їхніми союзниками з одного боку, та сирійськими повстанцями – з іншого, у неділю відбулися сутички в районі долини Ваді-Барада, неподалік Дамаска. Як повідомила базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини», це може зірвати плановий ремонт робіт на насосній станції, яка постачає воду більшій частині сирійської столиці.

Повідомляється про «певні успіхи» у бою урядових військових і сил ліванського шиїтського угруповання «Хезболла» проти повстанців в районі Ваді-Баради. Важкі бої досягли околиць міста Айн аль-Фіджа, де розташовані джерела води. Через артобстріл урядових військ загинуло семеро людей і ще декілька були поранені в сусідньому населеному пункті Дейр Канун, повідомили спостерігачі.

Ваді-Барада – долина на північний захід від Дамаска, стала одним з основних центрів протистояння під час боїв у Сирії. Пошкодження розташованої там насосної станції викликало гостру нестачу води в столиці Дамаску з початку року.

Напередодні повідомлялось, що інженери прибули до Айн аль-Фіджи для проведення ремонтних робіт відповідно до угоди з повстанцями. Але план щодо ремонту було зірвано в суботу ввечері після того, як озброєні люди убили керівника переговорної групи, повідомили в «Сирійській обсерваторі з прав людини».

Представники «Хезболли» повідомляли, що спільно з сирійською армією взяли під контроль кілька позицій з видом на Айн аль-Фіджу в суботу, після того, як днями раніше захопили два села неподалік, наблизившись впритул до водних об’єктів.

Проблеми з експлуатацією системи подачі джерельної води у столицю Сирії почалися наприкінці грудня.

В ООН заявили, що систему навмисно пошкодили, не вказуючи, хто саме відповідальний за те, що 4 мільйони людей в Дамаску залишилися без безпечної питної води. Організація попередила, що дефіцит чистої води може призвести до спалахів захворювань.