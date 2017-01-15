Переговорів про зустріч Трампа з Путіним в Ісландії немає – речник президента Росії

Російська сторона в особі прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова запевнила у відсутності переговорів про зустріч Володимира Путіна та обраного майбутнього президента США Дональда Трампа в Ісландії, як повідомили західні ЗМІ напередодні.

«Поки жодних переговорів про зустріч немає», – сказав Пєсков в коментарі російській інформагенції «РИА Новости». Крім того, за даними ЗМІ, посольство Росії у Великобританії назвало такі повідомлення «нісенітницею» і спробою британців підірвати президентство Дональда Трампа».

Раніше і помічники самого Трампа спростували повідомлення про плановану ним зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Ісландії під час своєї першої закордонної поїздки. «Це стовідсотково – брехня», – сказав прес-секретар майбутнього Білого дому Шон Спайсер.

Напередодні видання Sunday Times з посиланням на британських чиновників повідомило, що зустріч на високому рівні Трампа з Путіним відбудеться в столиці Ісландії Рейк’явіку. Потім кілька осіб з команди Трампа спростували це повідомлення.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.