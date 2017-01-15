Афганістан: ісламісти викрали 13 викладачів релігійної школи в провінції Нангархар

Афганські чиновники повідомили у неділю, що бойовики угруповання «Ісламська держава» викрали 13 викладачів релігійної школи в районі Гаска-Міна у провінції Нангархар.

Як повідомив прес-секретар губернатора провінції Атаула Кугуані, викладачів викрали безпосередньо під час іспиту, який складали студенти.

У заяві місцевої влади йдеться, що сили безпеки почали операцію зі звільнення викладачів.

Раніше сьогодні у тій же провінції Нангархар через підрив начиненого вибухівкою автомобіля загинуло щонайменше семеро цивільних громадян, серед яких жінки та троє дітей.

Коментуючи інцидент, МВС Афганістану назвало його винуватцями «ворогів миру і стабільності». Цей термін афганські чиновники використовують для позначення талібів.

У провінції Нангархар, яка межує з Пакистаном, є чимало представників ісламістського руху «Талібан». Екстремістське угруповання «Ісламська держава» також за останні роки укріпилось в східному Афганістані.